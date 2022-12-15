Дети служащих в зоне СВО могут бесплатно отдыхать в лагерях Томской области

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Дети, чьи родители в данный момент несут службу в зоне специальной военной операции, могут бесплатно отдыхать в лагерях Томской области. В регионе в зимний период работает семь детских оздоровительных лагерей. Информацию об этом сообщает региональный ЦУР.

"Это "Космонавт", Прометей", "Заповедное", "Зеленый мыс", "Березка", "Восход", "Солнечный". На сегодняшний день у нас есть еще небольшое количество путевок, которые не распределены", - рассказала начальник департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.

Маргарита Шапарева отметила, что основное направление департамента по вопросам семьи и детей заключается в обеспечении путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако на данный момент в доступе есть свободные путевки, которыми могут воспользоваться семьи с детьми, чей родитель находится в зоне СВО.

Если жители Томска подходят под данную категорию, то они могут обратиться напрямую в МФЦ или непосредственно в департамент.

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