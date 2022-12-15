У жительницы Томска арестовали внедорожник Hummer за долг в 500 тысяч рублей

Фото: Томская полиция/АлёнаГолева

Судебные приставы наложили арест на внедорожник Hummer H2. Его владелица, жительница Томской области, является неплательщицей штрафов. Об этом сообщила пресс-служба УВМД России по Томской области.

«Задолжала различным инстанциям более полумиллиона рублей, из них более 7 000 за нарушения требований Правил дорожного движения. Судебные приставы наложили на автомобиль арест и поместили его на стоянку для арестованного автотранспорта», - говорится в сообщении.

Владелице внедорожника дали 10 дней для погашения всей накопленной задолженности. Если она не исполнит предписание, Hummer направят на оценку, а затем на продажу для оплаты долга. Такую меру наказания применяют в тех случаях, когда автомобилисты не оплачивают в установленный срок штрафы на сумму более 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водители могут самостоятельно проверить наличие выписанных им штрафов. Для этого нужно зайти на сайт гибдд.рф и перейти в раздел «Проверка штрафов». Читайте также: Безработная томичка в Москве оплатила 186 штрафов за нарушение ПДД для выезда за границу