"Лучшие специалисты": в Томске еще один главврач выразил скорбь по погибшим медикам

Фото: Ксения Высотина

Весь Томск скорбит после того, как стало известно о трагедии на трассе Томск-Мариинск. Сегодня, 15 декабря, в 13.00 началось возложение цветов возле томского перинатального центра в память о погибших сотрудниках Алле Кармановой, заведующей отделением анестезиологии-реанимации, главному внештатному специалисту департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрию Бочкову, медицинской сестре дистанционно-консультационного центра Наталье Ивановой и водителю дистанционно-консультационного центра Михаилу Криницыну.

Главный врачи клиники "Геном" и внештатный детский гинеколог Надежда Усынина поделилась своими эмоциями после того, как узнала о трагедии под Томском.

«Это лучшие врачи, высококвалифицированные, самоотверженные, всегда были готовы помочь во всем и везде. До последнего своего вздоха они пытались спасти жизнь пациентов. Низкий поклон, очень их всех люблю. Всегда будем помнить их, это невосполнимая утрата для здравоохранения Томской области», - сказала главный врач.

Ранее соболезнования выразила главный врач Елена Тимошина, главный врач Томской областной детской больницы.

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