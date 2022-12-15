Безработная томичка в Москве оплатила 186 штрафов за нарушение ПДД для выезда за границу

Фото: Алексей Булатов / Евгения Гусева

Жительница Москвы 1997 года рождения, зарегистрированная в Первомайском районе Томской области, накопила 186 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 140 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

Уточняется, что томичка не трудоустроена и не имеет официального дохода, но владеет двумя иномарками Volkswagen Polo и Opel Astra. Судебные приставы запретили ей проводить в отношении транспортных средств регистрационные действия, однако данная мера не возымела эффекта.

С учетом судебных сборов и сгорания скидки на добровольную уплату штрафа томичка дополнительно задолжала 170 тысяч рублей, таким образом, сумма долга превысила 300 тысяч.

«Ситуация резко изменилась после того, как гражданке через Госуслуги была направлена копия искового заявления в суд об ограничении ее на выезд за пределы РФ», — сообщают в УФССП.

После ввода ограничений с конца октября в счет долга стали поступать денежные суммы, в течение пары месяцев томичка почти полностью ликвидировала задолженность.

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