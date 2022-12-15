Двое жителей Томской области ограбили дачу на сумму более 50 тысяч рублей

Фото: Черных Сергей/Артем Килькин

В ноябре 2022 года в полицию обратилась томичка 1953 года рождения. Она рассказала, что с ее дачи похитили набор гаечных ключей и автомобильный стартер. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 39-летний житель деревни Кожевниково-на-Шегарке и 28-летний житель города Томска», - уточняется в сообщении.

На территории садового товарищества «Весна» грабители высверлили замок в двери пристройки чужого дачного дома. Молодые люди проникли внутрь помещения, из которого вынесли гаечные ключи и стартер. Похищенные вещи принадлежали мужу заявительницы. Материальный ущерб оценили в 50 440 рублей. На похитителей уже завели уголовное дело.

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