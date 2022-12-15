Десятки людей возложили цветы у перинатального центра в память о погибших медиках в Томске. Фото: Ксения Высотина

В церемонии возложения цветов у перинатального центра в Томске приняли участие около сотни человек, передает корреспондент «КП-Томск» с места событий.

«Кто-то приезжал оставить цветы и уезжал, кто-то остался там. Здесь родственники, коллеги врачей из этого центра и из перинатального центра в Северске», — сообщает корреспондент.

Из окон перинатального центра за церемонией возложения цветов следили врачи, медсестры и пациенты, многие не могли сдержать слез — погибших врачей хорошо знали и уважали в перинатальном центре.

Ранее коллектив ОГАУЗ ОПЦ имени Евтушенко опубликовал некролог в память о коллегах.

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