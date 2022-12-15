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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:41

Главврач областной детской больницы в Томске поделилась эмоциями после гибели медиков

Женщина была лично знакома с медиками и работала вместе с ними
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Елена Тимошина, главный врач Томской областной детской больницы работала вместе с погибшими 14 декабря сотрудниками областного перинатального центра. Тимошина дала комментарий журналисту «АиФ-Томск» и рассказала, какими личностными качествами обладали медики.

«Мы работали вместе. Люди они были хорошие, неравнодушные и специалисты прекрасные», – вспоминает Елена Тимошина, не сдерживая слезы.

Напомним, в страшном ДТП на трассе Томск-Мариинск погибло четыре человека: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Юрий Бочков, медицинская сестра дистанционно-консультационного центра Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра Михаил Криницын.

Журналисты "АиФ-Томск" и "КП-Томск" в данный момент находятся на месте возложения цветов у здания областной перинатального центра на улице Ивана Черных, 96/1.

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