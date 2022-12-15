Гибель врачей в Томске: назначен суд по избранию меры пресечения водителю грузовика

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Меру пресечения водителю КАМАЗа, который выжил в жутком ДТП со скорой на трассе Томск-Мариинск, выберут на заседании Томского районного суда в пятницу, 16 декабря, сообщили «КП-Томск» в объединенной пресс-службе судов Томской области.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения предварительно состоится 16 декабря 2022 года в 11.00, дежурный судья Богданов Максим Андреевич», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря на трассе в Томском районе в лобовой аварии с грузовиком погибла бригада скорой. Водитель большегруза отделался травмами, в его отношении возбудили уголовное дело. По предварительным данным, он управлял грузовиком без прав и не уступил скорой, которая двигалась по главной дороге.

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