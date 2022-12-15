Нефтетранспортники обеспечивают надежную работу производственных объектов

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Компания «Транснефть - Западная Сибирь» завершила техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на Татарской нефтеперекачивающей станции (НПС. Работы проводились в Новосибирской области.

В настоящее время автоматизированная система управления техпроцессами введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме. В рамках реализации проекта выполнена замена микропроцессорной автоматики (МПСА) и системы пожаротушения на новую АСУТП на базе программируемых логических контроллеров. Цель выполненных работ - внедрение современных технологических решений для обеспечения требований промышленной, информационной и экологической безопасности.

Установлены тринадцать шкафов автоматизации, семь автоматизированных рабочих мест (АРМ), панель сигнализации, имитатор системы автоматики и оборудование нижнего уровня.

Новая АСУТП включает в себя три уровня автоматики. Информация со средств измерений, сигнализаторов технологических параметров, в том числе датчиков давления, температуры, вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов обрабатывается программируемыми логическим контроллерами. Далее информация о работе оборудования передается на автоматизированные рабочие места операторов НПС. Это позволяет им в режиме реального времени осуществлять мониторинг комплексной работы станции. При отклонении от нормативных параметров система формирует сигналы и передает на АРМ дежурного персонала.

В целях обеспечения надежности новой микропроцессорной автоматики использован ряд специальных технических решений. Среди них - непрерывный контроль электропитания оборудования МПСА, резервирование основных компонентов, наличие системы мониторинга технического состояния и самодиагностики средств автоматики в режиме реального времени. Также предусмотрен минимальный интервал обработки сигналов. Так, период обновления информации на экранных кадрах АРМ оператора не превышает 0,5 секунды.

Также была выполнена замена автоматизированной системы пожаротушения, в том числе пожарных, звуковых и световых оповещателей, адресных пусковых устройств. Система пожаротушения взаимодействует с АСУТП Татарской НПС при формировании сигналов о возможном возникновении возгорания.

Основное оборудование систем автоматизации Татарской НПС отечественного производства и прошло испытания на полигоне АСУТП и ТМ в Центре промышленной автоматизации дочернего предприятия ПАО «Транснефть».