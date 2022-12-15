"Ценный специалист и отзывчивый человек": томички вспоминают погибшего врача Карманову теплыми словами

Фото: ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР/Вислов Иван

В Аварии на трассе Томск-Мариинск погибло четыре человека: Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель реанимобиля Михаил Криницын, одной из погибших 14 декабря была Алла Карманова, заместитель главного врача центра по акушерско-гинекологической помощи. Жительницы Томска выразили свои эмоции после того, как узнали о случившемся.

Алла Карманова закончила медицинский университет Томска по специальности акушерство и гинекология. Затем долгое время работала на кафедре акушерства-гинекологии СИБГМУ.

Одной из важных и ответственных должностей, которые она занимала, стала позиция заведующей акушерского отделения патологии беременности акушерского стационара Областного перинатального центра.

"Алла Владимировна Карманова – своими жизнями и здоровьем вам обязаны тысячи пациентов", - пишет автор в некрологе перинатального центра.

Жительницы Томска, которые были пациенткой Кармановой, вспоминают о враче с трепетом и благодарностью. Кто-то выражает эмоциональное недоумение и соболезнования близким.

"В том, как было выстроено родовспоможение – огромная заслуга заместителя главного врача ОПЦ по акушерско-гинекологической помощи Аллы Владимировны Кармановой, которая погибла сегодня в страшной автокатастрофе", - написала Елена Ульянова, упомянув и других погибших медиков.

Елена Ульянова является депутатом Думы Томска. Она отметила, что ее сноха в январе 2022 года рожала своего пятого ребенка в перинатальном центре.

"Это был отзывчивый человек. Я считаю Аллу Карманову лучшей из специалистов, не раз получала помощь от нее - всегда было спокойно и не переживала ни за свое здоровье, ни за здоровье детей", - отметила одна из пациенток врача.

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