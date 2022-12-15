По обвинению в незаконной легализации мигрантов на скамье подсудимых в Томске оказались пять человек

Фото: Олег Рукавицын / Иван Вислов

В Ленинском районном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых жителей города Томска, которых обвиняют в фиктивной легализации иностранных граждан на территории России, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в течение 2020 и 2021 года томичи незаконно легализовали пребывание на территории РФ 34 иностранцев, используя поддельные документы миграционного учета, трудовые договора и результаты тестирования на владение русским языком, знание истории и законодательства Российской Федерации.

«В результате противоправной деятельности обвиняемых легализовано пребывание и проживание на территории Российской Федерации 34 иностранных граждан, а также получение ими 13 патентов», — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что преступная группа была организована в 2020 году двумя подсудимыми и впоследствии была расширена до трех человек. Еще двое граждан были привлечены к незаконной деятельности позднее.

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