В Стрежевом 60-летняя женщина отдала мошенникам 620 тысяч рублей

Фото: Алёна Голева

В Стрежевом Томской области 60-летняя жительница Томска перевела крупную сумму в размере 620 тысяч рублей на счет мошенников, поверив в слова неизвестных звонивших. УМВД России по Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении преступников.

"Ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный сообщил, что зафиксирована попытка оформления кредита на ее имя и в связи с этим вход в личный кабинет в мобильном приложении заблокирован", - говорится в сообщении.

Далее по схеме аферистов женщине следовало "разблокировать" свой личный кабинет для того, чтобы она могла вернуть себе свои деньги.

Стрежевчанка испугалась за сохранность своих сбережений и установила приложение на свой телефон. Неизвестные продиктовали ей номера "страховых ячеек", которые оказались банковскими картами звонивших, и перевела на них деньги.

В отношении неустановленных лиц завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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