Новый светофор установили в Томске на улице Баумана

Фото: Иван Макеев / Виктор Гусейнов

В Октябрьском районе Томска на улице Баумана появился новый светофор, сообщает департамент дорожной деятельности и благоустройства города. Установка светофора помогла сделать участок улицы с нерегулируемым пешеходным переходом безопаснее.

Уточняется, что на необходимости установки светофора на улице Баумана настояли специалисты-дорожники.

«На переходе оборудовано дополнительное освещение для расширения зоны видимости, что позволит обеспечить наибольшую безопасность для пешеходов и автомобильного транспорта», — добавили в сообщении.

Напомним, участок улицы Баумана отремонтировали в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 2023-м в планах региона ее пока не значится.

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