В Томске 15 декабря погода будет бесснежной и морозной

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Томске в четверг, 15 декабря, температура днем прогнозируется в районе -21...-23 °C, существенных осадков не ожидается, сообщил гидрометцентр региона.

В Томской области днем будет -20...-25 °C, местами -до -30 °С. Существенных осадков не ожидается, небольшой снег выпадет в северных районах.

Ветер в области и областном центре юго-западный, 2-7 м/с.

В Тосмке действует прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, накопление вредных веществ в атмосфере прогнозируют до 10 часов субботы, 17 декабря.

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