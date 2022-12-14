Подарки томичам: умные колонки, ТВ-приставки и праздничное настроение

Умные колонки с голосовым помощником в 2022 году, согласно выводам экспертов, пользовались возрастающим потребительским спросом. Фото: Tele2

Обменять накопленные минуты на скидку предлагают абонентам оператор мобильной связи Tele2 совместно с VK и видеосевисом Wink. Как сообщили в компании, в рамках специального предложения клиенты Tele2 могут обменять минуты на скидку на умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+.

«Чтобы воспользоваться новой акцией, абоненту нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел «Управление минутами», выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства, обменять минуты на скидку и получить промокод. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю», - пояснили организаторы акции.

Они уточнили: умный ассистент Маруся напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде. Маруся также умеет управлять видеосервисом Wink при помощи голоса – находить фильмы, регулировать громкость, переключать каналы. Приставка Wink+ открывает доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре.

Добавим: акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Получить промокод можно до 23 июня 2023 года, а применить скидку – до 30 июня следующего года. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на «Маркете» или перенесенные из прошлых периодов. Подробнее – на tele2.ru.