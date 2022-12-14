В Томской области за 2022 год подорожал чай и подешевела кожаная обувь

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За период декабря 2021 года по ноябрь 2022 года в Томской области подорожал чай и подешевела кожаная обувь. Представители "Томскстата" рассказали корреспонденту "КП-Томск" о том, что больше всего подорожало и подешевело за год.

Из продовольственных товаров, которые подорожали к ноябрю 2022 года - это: чай, кофе и какао (на 32%), консервы фруктово-ягодные (на 29,5%), консервы овощные (на 24,5%), сахар (на 23,2%), кондитерские изделия (на 20%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 17,7%), шоколад и изделия кондитерские сахаристые (на 17,5%), соль, соус, специи, концентраты (на 16%) и макаронные с крупяными изделиями (на 15,9%).

Специалисты уточнили, что более чувствительно на кошельке жителей Томской области отразилось подорожание чая, сладких изделий, хлеба и макарон.

Из непродовольственных товаров в регионе за год подорожали: моющие и чистящие средства (на 30,4%), парфюмерно-косметические товары (на 29,4%), легковые автомобили (на 29,2%), товары для животных (на 28,1%), топливо (на 18,9%) и ткани (на 16,9%).

К товарам, чьи цены стали ниже, отнеслись: яйца (на 7,5%), картофель (6,9%), средства связи (7,1%), персональные компьютеры (3,9%), телерадиотовары (1,4%) и кожаная обувь (0,8%).