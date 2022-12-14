Родителям из Томска рассказали, где смотреть правильную погоду перед школой

Фото: Густаво Зырянов/Алёна Голева

В Томске и регионе погода не достигла стабильных показателей, поэтому после теплого и снежного вторника пришла морозная среда. В департаменте образования "МК в Томске" уточнили, где смотреть точные показатели температуры в городе перед тем, как отправлять детей в школу.

"На сайте [городской администрации] в правом верхнем углу есть дата, текущее время и текущий показатель температуры воздуха. На него и следует ориентироваться в сложных случаях", - сообщила Инна Белянина, методист департамента образования.

Напомним, что дети 1-4 классов могут остаться дома при температуре -26 с умеренным ветром и при - 30 без ветра.

Ученикам 5-8 классов разрешено не ходить в школу при -30 с умеренным ветром и при -34 без ветра.

Старшеклассникам 9-11 классов могут остаться дома при -34 с умеренным ветром и при -38 без ветра.

Отметим, что несмотря на определенные температурные ограничения, все школы продолжают работу во время морозов.

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