Несколько десятков домов в Томске и пригородах оставят без света 15 декабря

Фото: Наталья Качановская / Артём Килькин

В Томске в четверг, 15 декабря, плановые отключения электричества затронут несколько десятков адресов в Октябрьском и Ленинском районе, а также поселке Аникино. Полный список отключений доступен на сайте «Горсетей».

Основная масса отключений приходится на частный сектор в Октябрьском районе — в частности, в поселке Киргизка с 13 до 17 часов планируется отключить от электричества 36 домов. Отдельные дома отключат в Ленинском и Кировском районах.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 15 декабря:

С 9.00 до 11.00: пер. Обручева 14/3; ул. Обручева 14.

С 11.00 до 13.00: ул.Больничная 7б; пер. Больничный 4-6, 9-23; пер. Мариинский 3-7, 4, 8-10, 8-а, 8-б, 8-в, п.6; ул. Ново-Ачинская 14-б; ул. Яковлева 28-30.

С 13.00 до 16.00: пер. Картасный 17; ул. Водяная 8-10, 8-а, 8/1; ул. Войкова 29.

С 13.00 до 17.00: Кольцевой проезд 33/1; пос. Киргизка 26-а, 30-34, 32-б, 32-в стр.1, 34-а, 34-б, 34-в, 35-б, 64-74, 67-77, 69-б, 78; Аникино пос. Крутоярский; Коларовский тракт; пос. Аникино.

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