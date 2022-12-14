Жители Бакчара в Томской области лишились отопления в 26-градусный мороз

Фото: Золото Олег / Telegram-канал главы Бакчарского района

В селе Бакчар Томской области произошла авария в котельной, из-за которой 6 тысяч сельчан остались без отопления. Об этом в среду днем сообщил глава Бакчарского района Сергей Ревера.

Ревера уточнил, что авария произошла около 11 часов на коллекторе теплосети, аварийная бригада приступила к работе.

«Во второй половине дня теплоснабжение планируется восстановить», — написал глава района.

По данным портала Gismeteo, в среду днем в Бакчаре -26 градусов, безветренно, вечером похолодает до -28 °C. Бакчарцев просят поддерживать температуру в домах электрообогревательными приборами.

Читайте также: «Как мне это восстанавливать?»: на Алтайской в Томске вместо ремонта теплотрассы коммунальщики перерыли весь двор

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.