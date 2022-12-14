Томичи восхищены забитыми голами Аргентины на ЧМ-2022 по футболу

Фото: Алина Низамова/Гусейнов Виктор

В Катаре продолжает идти ЧМ-2022 по футболу. Накануне закончился матч Аргентины-Хорватии со счетом 3:0, у бело-голубых отличился Альварес, который забил на 39 и 69 минутах, также Месси принес гол команде благодаря пенальти. Журналист "МК-Томск" пообщался с жителями города и узнал, какие эмоции они испытали от встречи двух сильнейших.

"Если кто-то и сомневался, то я – нет, я была уверена в победе аргентинцев! И они мои ожидания оправдали: 3-0 более чем убедительно. Хорваты неплохо смотрелись только первые 30 минут", - сказала болельщица из Томска.

Однако не для всех томичей расклад на поле был очевиден. Кто-то был уверен, что аргентинцы постараются решить вопрос без дополнительного времени.

"Думаю, что Месси и команда понимали и были решительно настроены решить исход матча в основное время. На решение вопроса им понадобилось чуть больше часа. Если по пенальти у кого-то есть вопросы, то по двум голам Альвареса – их просто не может быть", - заявил мужчина.

Также нашлись и те, кто восхищен игрой Месси, несмотря на то, что футболист не забил ни одного гола в основное время. Его заслуга - отличный одиннадцатиметровый.

"Мы в очередной раз с коллегой поспорили. Он говорит, а что же твой великий Месси никак с игры забить не может? Потому и великий, что не стремится все делать сам, а, протащив мяч и обыграв четырех защитников, отдает такую передачу, что остается только не промазать по воротам. Посмотрите третий гол Аргентины, и вы поймете, что я имею ввиду", - отметил болельщик.

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