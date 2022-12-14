В Томской области объяснили, должны ли родители покупать школьникам рабочие тетради

Фото: Юлия Пыхалова / Валерий Звонарев

В школах Томской области родители могут покупать рабочие тетради для школьников только на добровольной основе, учителя не вправе требовать наличие таких тетрадей на уроке у каждого ученика, сообщили в департаменте общего образования в ответ на запрос «КП-Томск».

«За счет бюджетных средств образовательная организация бесплатно обеспечивает обучающихся теми видами учебных изданий в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, которые включены в список, утвержденный руководителем образовательной организации», — сказано в ответе департамента.

По закону «Об образовании», рабочие тетради относятся к учебным пособиям, которые школа обязана предоставлять учащимся бесплатно наравне с учебниками. Однако это касается только рабочих тетрадей, включенных в перечень рекомендованных самой школой, так как организация не обязана использовать учебно-методические комплекты полностью. Поэтому в перечнях подлежащих закупке за счет школьного бюджета учебных материалов может оказаться УМК целиком, его часть или и вовсе только учебник.

В случаях, когда школа просит родителей или законных представителей купить рабочие тетради за свой счет, это может быть сделано только с их согласия.

«Администрация образовательной организации не вправе требовать от родителей (законных представителей) обязательного приобретения рабочих тетрадей. Учитель не может требовать наличие данных рабочих тетрадей на уроке у каждого ученика», — добавили в департаменте.

Отметим, что администрации образовательных организаций также не могут требовать у родителей покупки рабочих тетрадей, которые включены в перечень рекомендованных: по закону, такие тетради школа обязана закупать за свой счет.

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