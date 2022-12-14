В Сбере самой востребованной льготной ипотечной программой в 2022 году стала программа «Господдержка»

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Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок Сбера с января по ноябрь 2022 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки в этом году пользовались наибольшей популярностью у россиян. Самой востребованной стала программа «Господдержка» *, которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.

Динамика количества выдач по льготным программам по РФ за период январь–ноябрь 2022. Суммарная доля по всем программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе «Господдержка» показана зеленым, «Семейная ипоте

Первое полугодие 2022 года показало, что в период экономической турбулентности льготное ипотечное кредитование выходит на передний план и становится ключевой мерой поддержки для всех игроков российского рынка недвижимости. Так, в феврале–марте, когда на фоне резкого увеличения ключевой ставки Банка России спрос на вторичную недвижимость упал, доля выданных средств по льготным программам возросла практически до 50%.

К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал восстанавливаться, поскольку значения ключевой ставки вернулись к привычным значениям. Как следствие, доля сделок по льготным программам вернулась к равновесным показателям начала этого года: на уровень 25–30%.

Сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач в конце второго и в третьем квартале 2022 года не связано с падением спроса, а является прямым следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.

В ноябре заявления о возможном прекращении действия программы господдержки подстегнули покупательский спрос. По двум основным льготным программам наблюдается прирост: +3% — по «Господдержке», +2% — по «Семейной ипотеке».

Как менялся интерес к льготным программам в регионах

Количество выданных кредитов по льготным программам за ноябрь 2022 для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе доля выдач по пр

Как видно на графике, повышение интереса населения к льготным программам фиксируется во всех регионах, которые лидируют по количеству сделок: прирост количества выдач льготной ипотеки составляет 1–8%.

В ноябре, как и на протяжении всего 2022 года, наиболее востребованной из льготных программ, является «Господдержка»: процент выдач по ней составляет 19%. При этом, среди топ-10 регионов по количеству сделок максимальные значения доли выдач по этой программе в Санкт-Петербурге (34%), Краснодарском крае (29%) и Москве (30%).

На втором месте по востребованности — «Семейная ипотека»: в ноябре доля от общего количества ипотечных сделок составляет около 8% (как и на протяжении всего 3 квартала). В этом месяце лидирующую позицию занимает Краснодарский край: доля сделок — 13%.

Значительно меньшим спросом пользуются программы «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». По итогам ноября, несмотря на повышенное внимание покупателей к программе господдержки и семейной ипотеки, доли сделок по этим программам по стране остаются невысокими — 1,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.