За сутки в Томской области COVID-19 заболело 64 человека

Фото: Золото Олег/Пыхалова Юлия

Сегодня, 14 декабря 2022 года, в Томской области выявили 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 892 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 19 житель Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 177 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 532 заболевших коронавирусной инфекцией, 55 пациентов скончалось, 7 675 выздоровели.

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