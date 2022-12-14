Вертолет с вахтовиками пострадал в Томской области при взлете

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В Томской области при взлете пострадал вертолет с вахтовиками. На борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 11 часов местного времени на посадочной площадке Пашня в Каргасокском районе Томской области при рулении перед взлетом допущено повреждение хвостовой части вертолета Ми-8T авиакомпании «Алтайские авиалинии», осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту «п.п. Пашня - пп. Верхне-Салатское»", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент вертолет отстранен от полета, пассажиры доставлены в пункт назначения другим вертолетом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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