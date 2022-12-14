Власти Томска усилят меры безопасности на новогодние праздники

Фото: Мэрия Томска/Наталья Качановская

В Томске в период праздничных гуляний власти города усилят охрану общественного порядка. Пресс-служба мэрии сообщает, что все службы, отвечающие за безопасность горожан, будут работать в указанный период.

"И. о. заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Сергей Сладкин в своем докладе рассказал, что все службы, отвечающие за безопасность на Новый год и Рождество, будут работать в усиленном режиме. Дежурство во время проведения мероприятий будут нести сотрудники ЧОП и народные дружинники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года будут работать сотрудники внутренних дел и МЧС. Кроме того, в рабочем режиме будут действовать подразделения мэрии Томска.

Места массового скопления людей - горки, площадки, школы и другие будут курироваться на предмет пожарной и антитеррористической безопасности.

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