В Томске до выходных объявлен «режим черного неба»

Фото: Густаво Зырянов

Томичей предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности, которые будут действовать на территории города с 14 декабря, среды, 14.00 до 17 декабря, субботы, 10.00. Информацию об этом сообщила мэрия города.

"В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%", - говорится в сообщении.

Кроме того, томичей просят заранее спланировать свой маршрут и отказаться по возможности от использования личных автомобилей. При объявлении данного режима рекомендуется использовать электрический и газоматорный транспорт.

Пресс-служба мэрии отмечает, что НМУ возникаю при определенных погодных условиях, они никак не связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. При ослаблении ветра, штиле, туманах, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, появляется данное предупреждение.

Читайте также: Судебные приставы в Томском районе спасли человека от утечки газа