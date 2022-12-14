Татьяна Соломатина: в Томской области по программе уже проведено обновление десяти почтовых отделений

Фото: Единая Россия

Совместно с директором федеральной почтовой связи Томской области Константином Куимовым депутат Госдумы Татьяна Соломатина проверила работу обновленного почтового отделения в селе Уртам Кожевниковского района.

Масштабная программа модернизации почтовых отделений стартовала в этом году по всей стране. Развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России» по поручению Президента Владимира Путина. До 2025 года планируется провести модернизацию 25 тысяч почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных районах.

Фото: Единая Россия

В Томской области по программе уже проведено обновление десяти отделений Почты, одно из них – в селе Уртам Кожевниковского района. Здесь отремонтирована кровля, заменены инженерные сети, окна, установлены кондиционеры, новая мебель и оборудование.

Значительно расширен перечень предоставляемых услуг. У местного населения появилась возможность пользоваться цифровыми сервисами – здесь, например, можно подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» или воспользоваться услугами по страхованию. Есть возможность заказать лекарства в интернет - аптеке «Здравсити», и почтальон доставит их на дом.

Фото: Единая Россия

«Еще одно важное и полезное новшество – Уголок здоровья, в котором можно измерить давление, температуру и уровень кислорода в крови. В общем, все сделано качественно и продумано до мелочей», – сказала Татьяна Соломатина.

Теперь жители Уртама обслуживаются в современном и удобном почтовом отделении, где можно получить социальные и государственные услуги, оплатить связь, заказать лекарства и, конечно же, пообщаться с односельчанами.