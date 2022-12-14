В Томской области за 11 месяцев зарегистрировано почти семь тысяч браков

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В Томской области с января 2022 года по ноябрь 2022 года было зарегистрировано почти семь тысяч новобрачных. Больше всего заявлений было подано в Томске, об этом сообщает региональная администрация.

"По информации департамента ЗАГС Томской области, самыми популярными месяцами для молодоженов стали июль (967 пар) и сентябрь (988 пар). Географически по числу браков лидирует Томск: в январе – ноябре здесь поженились 4 936 пар, еще 1 966 союзов было зарегистрировано в иных городах и районах области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе было зафиксировано 322 брака с уроженцами иностранных государств. Таким образом, за 2022 год томичи вступили в брак с людьми из 30 субъектов: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Китай, Грузия, Франция, Алжир и другие.

За указанный период расторгнули брак 4477 пар.

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