Новый законопроект о занятости от «Единой России» упростит для молодежи поиск работы

Новый законопроект о занятости от «Единой России» обсуждался представителями министерств и ведомств на совещании под председательством Дмитрия Медведева. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, обсуждению Положений законопроекта было посвящено совещание, которое провел Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

- С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо защитить права жителей новых территорий, подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем. Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке, - отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно Председатель партии предложил предусмотреть трудовые гарантии жителям новых территорий. В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу.

Андрей Исаев, координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. В законопроекте, в частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест. Внимание уделяется трудоустройству молодежи, молодых специалистов. Отдельно Исаев остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости: определение последней в законе отсутствует как таковое.

Разработку законов-спутников поддержали Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей. В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению.

Напомним, ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Также Госдума приняла пакет законов, инициированных партией, которые направлены на защиту прав мобилизованных. Кроме того, «Единая Россия» в сентябре этого года запустила кадровый проект для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. Проект «Моя карьера с «Единой Россией» сейчас реализуется в пяти пилотных регионах.