Судебные приставы в Томском районе спасли человека от утечки газа

Фото: Николай Оберемченко / Иван Вислов

В Томском районе сотрудники отделения судебных приставов Светлана Сай и Роман Столбунов спасли брата должника, являющегося инвалидом, от утечки бытового газа, сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

Приставы прибыли по адресу должника в частный дом в деревне Барабинка. Хозяева не открыли, но вход не был заперт. Сотрудники прошли в веранду и почувствовали резкий запах газа.

«Мы открыли двери и зашли на кухню, считая, что утечка идет от плиты, но все вентили были закрыты. Обошли комнаты. В одной из них лежал мужчина. Позже мы узнали, что это брат должника, инвалид, который не может ни разговаривать, ни сам себя обслуживать», — рассказала лейтенант внутренней службы Светлана Сай.

Вместе с сотрудниками газовой службы, очень вовремя прибывшими на вызов по соседнему адресу, приставы перекрыли газ и открыли все окна и двери. В течение 20 минут приехал хозяин квартиры, а его брату благодаря помощи приставов даже не понадобилась медицинская помощь.

По словам специалистов газовой службы, утечка произошла из-за прогоревшего шланга в газовом котле, и если бы его не заменили в течение получаса, могла произойти трагедия.

В УФССП уточнили, что исполнительное производство, из-за которого приставы выезжали по адресу, закрыто.

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