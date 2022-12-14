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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:36

В Томске проректором СибГМУ стала экс-замгубернатора Алена Левко

Левко возглавила пост проректора по взаимодействию с регионами
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Бывшая замгубернатора по социальной политике Алёна Левко стала проректором по взаимодействию с регионами в СибГМУ. Об этом сообщается на сайте университета.

Напомним, что 25 октября губернатор Томской области Владимир Мазур подтвердил информацию об уходе Алёны Левко с должности заместителя губернатора по социальной политике. Она покинула пост по собственному желанию.

Также отметим, что должность проректора по взаимодействию с регионами в СибГМУ появилась относительно недавно.