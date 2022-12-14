В Томской области губернатор напутствовал делегатов первого съезда Российского движения детей и молодежи

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, участники которого обсудили работу томской делегации на предстоящем съезде и планы регионального отделения на 2023 год.

Открывая совет, губернатор представил будущего председателя регионального отделения: его возглавит проректор Томского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Дмитрий Насонов.

Глава региона отметил, что решение о создании новой российской организации принял президент Владимир Путин после того как с инициативой создать такое движение к главе государства обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская.

«Законопроект об учреждении Российского движения детей и молодежи был направлен в Государственную Думу 19 мая – в день 100-летия пионерской организации, из которой выросли многие участники сегодняшней встречи», – сказал Владимир Мазур.

Губернатор поставил задачи перед региональным отделением движения.

«Считаю, что Томское региональное отделение должно стать одним из самых активных и эффективных в стране. Потому что мы официальная студенческая столица России, один из самых молодежных регионов страны, у нас более 40 тысяч волонтеров. И у нас отличные традиции молодежных организаций школьников, студентов, рабочей молодежи. Эти традиции нужно развивать, использовать лучший опыт», – подчеркнул Владимир Мазур.

Дмитрий Насонов рассказал о планах регионального отделения на 2023 год. После чего глава региона за чашкой чая обсудил работу на предстоящем съезде движения с томскими делегатами. Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет 18-20 декабря в Москве, в составе томской делегации 13 школьников.