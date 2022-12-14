Власти Томска предупредили о возможном гололеде на дорогах города

Фото: Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что на дорогах возможно появление гололеда. Однако пескообрабатывающая специальная техника продолжает работать на улицах города.

"Предприятие «Томск САХ» сегодня в дневную смену выпустило 67 машин спецтехники. 7 пескоразбрасывателей находятся на дежурстве, при первых признаках гололедицы они выйдут на обработку городских магистралей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь с 13 на 14 декабря на улицах города работало более 90 машин специальной техники. Кроме того, участки были обработаны песко-соляной смесью для профилактики пооявления льда.

Также добавляется, что в Томске прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -26…-28, днем -22…-24.

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