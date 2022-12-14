В Томской области за год зарегистрировано 44 убийства

Оперативная обстановка в Томской области за 11 месяцев 2022 года характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений на 12,9%. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 44 убийства. В общей сложности за год произошло более 17 тысяч преступлений, сообщили журналисту "КП-Томск" представители регионального УМВД.

"Оперативная обстановка в Томской области за 11 месяцев 2022 года характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений на 12,9% (с 15 356 до 17 341), в том числе тяжких - на 14,8% (с 3 602 до 4 136)", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что количество преступлений увеличилось из-за мелких хищений. К таким преступлениям отнеслись мошенничества связанные с материнским капиталом, с выплатами пособий по безработице, в связи с потерей кормильца и др.

Также правоохранители заявили, что вырос рост преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 11 месяцев в Томской области таких преступлений зафиксировано 1 228 случаев.

Помимо этого, в регионе увеличилось количество разбойных нападений (с 25 до 38), угонов транспорта (с 131 до 151), поджогов (с 68 до 76) и случаи грабежа (с 245 до 251).

Стоит отметить, что в 2022 году в Томской области снизилось число убийств (с 48 до 44). Также в регионе стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 173 до 154), краж с банковский карт (с 1 114 до 933), незаконные рубки леса (с 245 до 242).

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