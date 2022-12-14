Мошенники украли у 71-летнего пенсионера из Томска 90 тысяч рублей

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Пенсионер из Томска обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Мошенники выманили у него 90 тысяч рублей в разговоре по телефону. Информацию об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

"Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные от имени потерпевшего пытаются оформить кредит", - говорится в сообщении.

Согласно схеме неустановленных лиц, 71-летний пенсионер из Томска должен был оформить на себя кредит, снять деньги и перевести на тот счет, который назвали мошенники. В итоге мужчина перевел мошенникам 90 тысяч рублей.

В отношении аферистов завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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