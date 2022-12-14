В 2022 году жители Томской области выиграли в лотереях более девяти миллионов рублей

Фото: Светлана Маковеева / Мария Ленц

Самый крупный лотерейный денежный приз в 2022 году в Томской области составил два миллиона рублей, которые житель Томска получил в апреле этого года, сообщили в пресс-службе областного отделения «Почты России».

В общей сложности томичи выиграли в лотереях более девяти миллионов рублей. Кроме уже упомянутого счастливчика, крупный денежный приз в миллион рублей достался одному из жителей по итогам новогоднего розыгрыша.

Еще один томич по итогам мартовской лотереи выиграл недвижимость — квартиру стоимостью три миллиона рублей.

Отмечается, что спрос на лотерейные билеты традиционно повышается перед государственными праздниками: 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 12 июня, 4 ноября, а также майскими и новогодними праздниками.

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