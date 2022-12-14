В Томске недостаточное количество медиков, строителей и рабочих

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В Томске ощущается дефицит специалистов в нескольких сферах, но больше всего он ощущается в медицине, строительстве и рабочей среде. Информацию об этом сообщила пресс-служба HeadHunter.

«Можно говорить о том, что в регионе постепенно нарастает кадровый дефицит, хотя пока он не проявляется в жесткой форме. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Уточняется, что в Томской области за ноябрь 2022 года было почти 33 тысячи резюме и более семи тысяч вакансий. Кроме того, показатель количества резюме на одну вакансию в апреле 2022 года составлял 5,1, в ноябре - 4,4.

Кроме того, специалисты отмечают, что в Томске имеется кадровый дефицит еще в нескольких направлениях:

«В сферах «Спортивные клубы, салоны красоты, фитнес», «Добыча сырья» и «Автомобильный бизнес», «Продажи», «Страхование», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также в сфере «Производства», - говорится в сообщении.

Из положительной ситуации в рабочей сфере наблюдается хорошая динамика в сфере административного персонала, бухгалтерии, а также юриспруденции.