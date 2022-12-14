Томичи в среду встали в пробку на проспекте Ленина из-за ДТП на Новособорной площади

Лобовая авария с участием двух кроссоверов на Новособорной площади в Томске вызвала затор на всем участке проспекта Ленина от Лагерного сада до проспекта Фрунзе. Видео ДТП опубликовали в паблике «Регион-70 Томск».

Авария произошла около 8 часов утра, автомобили перекрыли движение в левом и среднем ряду при движении в сторону Губернаторского квартала.

«На елку засмотрелись», — предположила одна из подписчиц паблика возможную причину аварии.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сильный затор на проспекте Ленина сохраняется и в 10 часов утра, в том числе из-за еще одной аварии в районе Научной библиотеки. В целом дорожная ситуация в городе оценивается на 5 баллов.

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