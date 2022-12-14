Легендарные «Камызяки» представят новые и старые номера на сцене Томского БКЗ

Фото: Денис Винокуров

На сцене БКЗ соберутся легендарные «Камызяки»: участники команды споют знаменитую песню про мэра и представят новые и старые юмористические номера на большом концерте в Томске. Томичи увидят любимых юмористов из «Сборной Камызякского края» вживую и посмеются над их шутками 6 февраля 2023 года.

Для участия в концерте собрались бессменные участники команды Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ренат Мухамбаев, Роман Кулясов, Сергей Каламбацкий, Данил Альсеитов, Карина Аванесян, а также другие артисты. Многие ребята из провинциального городка в Астраханской области превратились в телезвезд — участвуют в съемках и ведут видеоблоги на YouTube, поэтому воссоединиться оказалось не так просто, но команде удалось это сделать.

В программе полуторачасового концерта предусмотрены не только юмористические номера, но и выступление коллектива «Камызякские псы», от музыки которого только ленивый не пустится в пляс.

За годы участия в КВН «Камызяки» завоевали множество наград, главной из которых, конечно, является вовсе не чемпионство в Высшей лиге в 2015 году, а всенародная любовь, благодаря которой команда остается популярной и продолжает радовать зрителей по всей России своими искрометными шутками.

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