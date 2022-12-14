В Томске 14 декабря похолодает до -24 градусов.
Фото: Ксения Высотина
В Томске в среду, 14 декабря, дневная температура составит около -22...-24 °C, без существенных осадков, сообщил гидрометцентр региона.
В Томской области днем ожидается -21...-26 °C, местами -до -33 °С. Существенных осадков не ожидается, утром местами изморозевые явления.
Ветер в области и областном центре северо-западный 2-7 м/с.
Местами на дорогах встречается гололедица.
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