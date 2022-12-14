В Томске 14 декабря похолодает до -24 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 14 декабря, дневная температура составит около -22...-24 °C, без существенных осадков, сообщил гидрометцентр региона.

В Томской области днем ожидается -21...-26 °C, местами -до -33 °С. Существенных осадков не ожидается, утром местами изморозевые явления.

Ветер в области и областном центре северо-западный 2-7 м/с.

Местами на дорогах встречается гололедица.

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