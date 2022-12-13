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НовостиОбщество13 декабря 2022 15:39

В Томском районе 33 пожарных тушат цех птицефабрики "Сибагро"

Пожар удалось локализовать
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

В населенном пункте Малиновка Томского района 33 пожарных тушат возгорание на "Томской" птицефабрики. Пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 17:33 поступило сообщение о локализации пожара на птицефабрике "Томская" в н.п. Малиновка Томского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожару присвоен ранг 1 БИС. Уточним, что данный ранг означает уже задействованных в тушении сил и средств недостаточно, то дежурный запрашивает помощь.

Ранее "КП-Томск" публиковала видео с места возгорания.