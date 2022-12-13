Томская полиция ищет въехавшего в зверокафе на Красноармейской автомобилиста

Фото: Томская полиция

В Томске 13 декабря, во вторник, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Красноармейской. Водитель въехал в здание, где располагается зверокафе, региональное УМВД объявило о поисках виновника случившегося.

"13 декабря, около 07 часов 28 минут, на улице Красноармейская,150 неустановленным автомобилем совершен наезд на здание. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.

Очевидцев, которые могут обладать какой-либо ценной информацией о ДТП, просят обратиться в полицию: Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, либо по телефону 8 (3822) 794-693.

Напомним, последствием ДТП стало повреждение витринного окна, опорной стены, вольеров с животными. Владелица заведения сообщила, что животные могли испытать стресс, сейчас ищут тех, кто может приютить различных "постояльцев" кафе.

Отметим, что подобная ситуация аварии с участием заведения уже случалась в августе этого года. Водитель въехал в столб, а затем задел здание зверокафе.

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