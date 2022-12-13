Житель Томска выловил огромную щуку из реки

Фото: Андрей Миляев/ Рыбанутые

В Томске рыбаки активно хвастаются "трофеями", которые удалось выловить на реках и озерах рядом с городом. В этот раз томич поделился своим большим уловом в сообществе "Рыбанутые".

"Погода дурила в субботу, поклевок не было. Пришлось ехать на реку, ловить живца и в ночь оставлять жерлицы. В воскресенье щука стала активна, было 5 сработок, одна из них принесла щуку на 2 кг", - рассказал томич.

В комментариях рыбака поздравили с удачной рыбалкой и восхитились "отличным уловом". Автор поста не уточнил, на какой именно реке проходила рыбалка.

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