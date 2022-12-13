У поджигателя второй «Ленты» в Томске выявили психическое расстройство

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Уголовное дело в отношении 28-летнего томича, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента», направлено в Октябрьский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По результатам экспертизы, в момент поджога обвиняемый не отдавал отчет своим действиям из-за психического расстройства.

Напомним, в декабре 2021 года в Томске произошло два пожара в гипермаркетах сети: строение на улице Елизаровых полностью сгорело, а в магазине по улице Пушкина мужчина поджег пиротехнику.

«Находясь в торговом зале, обвиняемый с помощью газовой горелки, баллона с газом и растворителя совершил поджог стеллажа с пиротехническими изделиями. Возникший пожар был потушен посетителями магазина», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб, нанесенный магазину, оценили в 2 млн рублей.

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