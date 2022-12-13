В Томске у пенсионера произошел инсульт с параличом в погребе

Фото: Телеграм-канал Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"

В телеграм-канале Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС" появилась информация, что в одном из погребов Томска пожилому мужчине стало плохо, у него констатировали инсульт с параличом. Специалистам удалось извлечь его и направить в больницу.

"Тринадцатого декабря, днём очевидцы вызвали спасателей ОГБУ "ТО ПСС" для эвакуации мужчины, которому стало плохо в погребе. Спасатели при помощи спасательной косынки и веревки извлекли мужчину из погреба и передали врачам бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказался мужчина в возрасте 81 года, у которого специалистам удалось зафиксировать инсульт с параличом. Мужчина находится в больнице.

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