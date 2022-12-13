В Томской области зафиксировано 22 случая свиного гриппа

На 49 неделе на территории Томской области выявлены 22 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области уже зафиксировано 22 случая свиного гриппа. В регионе стали закрывать школы из-за эпидемии, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"На 49 неделе на территории Томской области выявлены 22 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 23 случая гриппа типа А (без уточнения варианта), 4 случай гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19", - говорят специалисты.

В Роспотребнадзоре также добавили, что по данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области полностью были закрыты 72 класса в 24 школах (Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Шегарский, Бакчарский районы, а также г. Томск и. Стрежевой), а также закрыты 11 групп в 5 дошкольных образовательных учреждениях (Александровский, Каргасокский, Кожевниковский районы и г. Стрежевой).

Ранее также сообщалось, что за неделю в Томской области более 10 тысяч человек заболели ОРВИ.