Более 10 тысяч человек заболели ОРВИ в Томской области за неделю

За неделю в Томской области более 10 тысяч человек заболели ОРВИ. Фото: архив КП

За неделю в Томской области более 10 тысяч человек заболели ОРВИ. В регионе продолжает нарастать активность вируса гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"На территории региона было зарегистрировано 10874 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 25,4%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 43,7%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 3-6 лет на 11,5% и 7-14 лет на 10%", - говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что уровень заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Томском районе на 244%, Бакчарском на 231%, Александровском на 101%, Зырянском на 46%, Шегарском на 44%, Каргасокском на 44%, и г. Томске на 47%. Также добавляется, что 63% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска.

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