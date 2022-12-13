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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:59

В Томске продают автограф Филиппа Киркорова за 5 тысяч рублей

Эстрадный певец расписался на фальшивой купюре
Ксения Высотина
Фото: Авито

Фото: Авито

Житель Томска продает автограф Филиппа Киркорова за 5 тысяч рублей. Эстрадный певец расписался на фальшивой купюре.

В объявлении на Авито сказано, что автограф был оставлен Киркоровым еще в 1996 году. Все это время его владелец хранил фальшивую купюру у себя, а сейчас решил продать.

Отметим, что жители Томска часто выставляют на продажу автографы знаменитостей. например, недавно в город приезжали известные футболисты сборной России. После этого томичи массово стали продавать росписи спортсменов. Самым дорогим лотом стала майка с автографом Аршавина, Семшова, Сенникова и Пименова.

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