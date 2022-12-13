Жительнице Томской области 7 месяцев не выдавалось лекарство от редкого заболевания

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области 41-летняя местная жительница не получала необходимые ей лекарства на протяжении 7 месяцев. Женщина страдает редким орфанным заболеванием, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что 41-летняя заявительница страдает редким орфанным заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что несмотря на закон, на протяжении 7 месяцев лекарство ей не выдавалось, что послужило основанием для направления прокуратурой района в суд искового заявления в защиту ее нарушенных прав.

Добавляется, что суд удовлетворил требования прокуратуры. На данный момент женщина обеспечена необходимым лекарством.

Читайте также: В Томске мужчина с температурой 39 ждал "скорую" 2 часа