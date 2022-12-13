Врач Поздняков рассказал томичам о правильном лечении гриппа

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске главный врач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как правильно лечить грипп. По словам специалиста, есть два варианта лечения гриппа: когда он подтвержден лабораторно и когда пациент не сдавал теста.

Отмечается, что при подозрение на болезнь назначается симптоматическая терапия. Поздняков уточнил, что пациенту выписывают препараты для снижения температуры, при показателях выше 38-38,5, обильное питье и препараты от кашля. Дальнейшую более серьезную терапию, например, при появлении вторичных бактериальных осложнений, должен назначить врач.

Если диагноз "грипп" уже подтвердился, то назначаются противовирусные препараты.

«Подтвержденный грипп, особенно у пациентов из групп риска антигенным тестом, помимо симптоматической терапии лечится временным назначением противовирусных препаратов, действующих на грипп — этиотропной терапией", - добавил специалист.

Поздняков также заявил, что препараты с действующим веществом осельтамивир и другие. Максимально эффективно их назначение в течение первых 48-ми часов от появления симптомов.

Напомним, что лечение должен назначать только врач при осмотре пациента. Если вы чувствуете у себя симптомы гриппа, то вам требуется консультация специалиста.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.